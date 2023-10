Italia e approccio One Health Una strada ancora da percorrere

Leggi su formiche

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Il concetto Onerappresenta unglobale alla salute che riconosce l’interconnessione tra salute umana, animale e ambientale, proponendo una visione integrale per affrontare le sfide sanitarie in modo sinergico. Questo modello olistico considera la salute di tutti gli organismi viventi e l’ambiente in cui coesistono come un sistema integrato, per cui la salute di un individuo o di una specie è intrinsecamente legata alla salute di altri organismi e all’ambiente che li circonda, come il Covid-19 ci ha dimostrato. SORVEGLIANZA E GESTIONE CONDIVISA Questopromuove la prevenzione delle malattie attraverso la sorveglianza e la gestione condivisa delle minacce sanitarie. Inoltre, incoraggia la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative per affrontare le sfide sanitarie emergenti e stabilite, auspicando un ...