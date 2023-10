Israele parte all’attacco di Gaza | bombardamenti più intensi Hamas | «Tank tentano lo sfondamento al confine»

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 ottobre 2023) L’invasione di terra suannunciata danei giorni scorsi sembra essere iniziata. Ad annunciarlo è l’ufficio stampa di, che su Telegram ha scritto: «È in corso un massiccio tentativo didi penetrare nella Striscia da nord e da est. Numerosiisraeliani sono stati distrutti. La battaglia è in corso attorno alla barriera di divisione». In serata era arrivato l’annuncio del portavoce militare israeliano Daniel Hagari: «Questa notte espanderemo le operazioni di terra, i residenti divadano a Sud». Nel frattempo massiccihanno colpito la Striscia di, e in rispostaha lanciato una pioggia di missili su, con le sirene che hanno risuonato a Sderot e Ashkelon e ...