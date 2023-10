Israele | il comando centrale di Hamas è nell' ospedale di Gaza | accuse documentate con foto aeree e registrazioni audio

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Il portavoce delle forze di difesa israeliane, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha sostenuto che «utilizza gli ospedali diper tenere nascosta un’intera infrastruttura die controllo e come rifugio per i terroristi e i loro comandanti». Non solo: ha sostenuto che, secondo le informazioni dell’intelligence in possesso di, «c'è carburante negli ospedali di...

La base di Hamas si trova nei sotterranei di un ospedale. È una rivelazione importante quella dell’IDF, le forze di difesa israeliane . Il contrammiraglio Daniel Hagaridell in conferenza stampa ha spi ...L'organizzazione ha puntato il dito contro il nemico, colpevole di voler in tal modo "spianare la strada a un nuovo massacro contro il nostro popolo" AGI - Hamas ha risposto oggi all'accusa dell'eserc ...