Israele-Hamas | nuovo allarme del segretario Onu Guterres | «A Gaza collasso totale | così impossibile portare aiuti» L’ipotesi Ue sul corridoio via mare

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Torna a lanciare l’sulla crisi umanitaria ailgenerale dell’Onu, Antonio, secondo il quale il sistema umanitario nella Striscia «sta affrontando uncon conseguenze inimmaginabili per più di 2 milioni di civili».ha spiegato che davanti a una situazione«disperata e drammatica, le Nazioni Unite non saranno in grado di continuare a fornireall’interno disenza un cambiamento immediato e fondamentale nel modo in cui vengono inviati gli».ha poi detto che «ognuno deve assumersi le proprie responsabilità», perché questo è «il momento della verità, la storia ci giudica tutti»....