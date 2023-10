Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Israele allarga le operazioni di terra a Gaza | raid «senza precedenti» Hamas | «Battaglia in corso | i tank tentano di entrare nella Striscia»

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Le ultime news di venerdì 27 ottobre sullatra, in diretta. Esercito israeliano: «Il comando diè nell'ospedale». La replica: «Falso». Jet americani attaccano in Siria obiettivi iraniani

Un messaggio che sembra rivolto in realtà soprattutto a, come a dire che i migliaia di civili uccisi finora a Gaza non indeboliranno. Anzi, accresceranno lo "spirito rivoluzionario" e l'...

Guerra Israele-Hamas, esercito rafforza le operazioni di terra. LIVE Sky Tg24

Guerra in Israele, Hamas: tank israeliani tentano di entrare a Gaza. Bombardamenti senza precedenti sulla Stri ilmessaggero.it

Quale deve essere l’Europa in questo scenario, nella situazione resa ancora più drammatica non solo dall’invasione russa in Ucraina anche dalla guerra tra Hamas e Israele… Ne discutono in Agenzia ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...