Israele | espanderemo operazioni di terra A Gaza blackout comunicazioni

Leggi su iltempo

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Mentre continuano gli intensi bombardamenti sulla Striscia di, colpita in serata da undi internet, l'esercito diaccusa Hamas di avere la sua principale base operativa sotto l'ospedale Shifa diCity, il più grande della Striscia, dove migliaia si sono rifugiati in queste settimane di guerra. Accuse respinte da Hamas come "prive di fondamento". Intanto le sirene anti-aeree sono tornate a suonare a Tel Aviv e nel centro dello Stato ebraico eavverte che le forze armate hanno intensificato gli attacchi aerei nella Striscia dinelle ultime ore e che le forze di"espanderanno" la loro attività stasera. L'esercito israeliano ha diffuso delle immagini che mostrano quelle che, a suo dire, sarebbero strutture di Hamas ...