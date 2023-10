Israele attacca | Gaza invasa dai tank

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Tel Aviv –accelera l’operazione su, annunciando di intensificare i blitz con truppe eall’interno della Striscia mentre mai così tanti aerei sono decollati per i raid nell’enclave palestinese. Un annuncio quello del portavoce militare che ha trovato subito conferma nelle denuncia da parte di Hamas di “un massiccio tentativo didi penetrare coi carri armati nella Striscia da nord e da est: la battaglia è in corso attorno alla barriera di divisione”. “Se il premier israeliano Benjamin Netanyahu decidesse di entrare avia terra stasera, la resistenza sarebbe pronta. E i resti dei suoi soldati saranno inghiottiti dalla terra di“. E’ quanto scrive su ‘Telegram’ Izzat al-Rishq, un membro dell’ufficio politico di Hamas. “Proprio come la resistenza ha ...