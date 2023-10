L'influente leader sciita iracheno, Moqtada, ha chiesto al governo di chiudere l'ambasciata americana a Baghdad a causa del "sostegno ... come il vicino Iran, nemico giurato di Israele, l'non ...

Iraq: Sadr chiede la chiusura dell'ambasciata Usa Agenzia ANSA

Iraq: Sadr chiede la chiusura dell'ambasciata Usa Agenzia ANSA

(ANSA) - NEW YORK, 27 OTT - "Gli obiettivi di Hamas sono risoluti e disgustosi. Non c'è giustificazione per il terrorismo, dobbiamo condannare gli atti terroristici di Hamas". Lo ha detto l'ambasciatr ...(ANSA) - NEW YORK, 27 OTT - Il killer del Maine ha lasciato un biglietto. I contenuti non sono noti ma, secondo indiscrezioni, si tratterebbe di una sorta di messaggio di addio che potrebbe indicare ...