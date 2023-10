Inter e la causa a Digitalbits! Dettagli sulla cifra e la risposta del Tribunale di Milano

Leggi su inter-news

(Di venerdì 27 ottobre 2023) In occasione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2022-2023, l’ha comunicato di aver presentato un decreto aggiuntivo nei confronti di Digitalbits. Ecco lae lada parte deldisecondo quanto riportato da Calcio e Finanza. ALTRI– In occasione dell’assemblea dei soci dell’, che ha approvato il bilancio consolidato al 30 giugno 2023, l’aveva comunicato di aver presentato un decreto ingiuntivo nei confronti di Zytara per i mancati introiti derivanti dalla sponsorizzazione di Digitalbits, per un ammontare complessivo di 31,4 milioni di euro. Ildi, presso il quale si è rivolto il club nerazzurro, ha accolto l’esposto. Fonte: ...