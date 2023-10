Inter | causa a Digitalbits | l’ex sponsor non ha pagato oltre 30 milioni

(Di venerdì 27 ottobre 2023) L’ha deciso di agire per vie legali e farealla piattaforma Zytara Labs. Il motivo? Gli30di euro non pagati per la presenza dellosulla maglia nerazzurra nella stagione 2022/2023. La società si era attivata già da tempo ma solamente ora è arrivato il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Milano nei confronti della piattaforma digitale. I mancati pagamenti hanno rappresentato una significativa perdita economica per il club nerazzurro, che avrebbe dovuto incassare una fattura da 29,75e un’altra da 1,6di bonus. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. SportFace.

