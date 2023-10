Innovazione | Palermo Acea | “La sfida dell’IA è la difesa del capitale umano e la crescita delle competenze’

(Di venerdì 27 ottobre 2023) “Difendere il” nel contesto dell’avventonuove tecnologie rispondendo alladi creare “nuovi posti di lavoro” e di far crescere il “livello di competenze”. Così l’amministratore delegato diFabrizioin un’intervista a DigitEconomy.24, report del Sole 24 Ore e di Digit’Ed. “Nei prossimi anni – spiega– lasarà quella di difendere il. Occorre conciliare i nuovi trend con un adeguato sviluppo e la tutelapersone, ma è da dire che la ricetta è tutta da scrivere”. Come, rileva, “siamo molto impegnati su questo fronte, stiamo investendo molto sull’intelligenza artificiale e crediamo che ...

Sono stati selezionati per la partecipazione al premio nazionale per l', che quest'anno ... ALGAEMINING (Università di), EASY - G (Università di). L'idea imprenditoriale ...

Innovazione, Palermo (Acea): "La sfida dell'IA è la difesa del ... Adnkronos

Innovazione a Palermo: Acea affronta la sfida dell'IA per proteggere ... Tendenzediviaggio

Ha suonato il clacson per fare ripartire l'auto che si era bloccato davanti a lui. Per tutta risposta in due scendono dalla vettura e lo pigliano a pugni, per poi scappare ...La polizia di Stato ha arrestato due palermitani nel mercato di Ballarò accusati di spaccio. I pusher nascondevano la droga in un nascondiglio nella facciata di un palazzo. In pochi minuti gli agenti ...