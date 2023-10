Inclusione e gender equity | Sisal punta alla leadership

(Di venerdì 27 ottobre 2023) La sfida è ambiziosa: eliminare ilgap in azienda e conquistare così una posizione diin termini disociale. Una partita che, player internazionale di primo piano ...

Milano, 27 ott. (askanews) - La sfida è ambiziosa: eliminare il gender gap in azienda e conquistare così una posizione di leadership in termini ...Un progetto in collaborazione con Repubblica, Dynamo Academy, B4I e Affari Pubblici, stimolerà gli studenti delle scuole superiori nel trovare piccole soluzioni concrete a cinque delle più importanti ...