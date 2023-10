Incidenti | scontro tra 2 auto su A8 vicino Milano | 22enne gravemente ferita**

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 ottobre 2023), 27 ott. (Adnkronos) - Tre donne di 22, 38 e 39 anni sono rimaste ferite a seguito di un incidente avvenuto sullastrada A8-Varese, nel tratto Fiera/A52 Tangenziale Nord, BarrieraNord. Le tre viaggiavano a bordo di dueche per cause non ancora del tutto chiarite si sono scontrate. L'impatto è stato molto violento: una delle duesi è ribaltata e una ragazza di 22 anni, che viaggiava al posto del passeggero, è stata sbalzata fuori dal veicolo riportando traumi multipli. Per lei è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 Areu che hanno dovuto effettuare manovre di rianimazione e l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di. La conducente dell', una donna di 38 ...