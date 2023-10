Incidente in autostrada tra Baranzate e la barriera di Milano | 22enne gravissima | traffico in tilt

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Gravissimostradale oggi pomeriggio trasulla A8, poco dopo ladi viale Certosa. L’è paralizzata per l’intervento di soccorso e la presenza dei mezzi incidentati. Una ragazza di 22 anni è in condizioni gravissime, ricoverata in codice rosso e con manovre di rianimazione in corso, dopo essere stata scaraventata ...