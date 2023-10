Incidente a Fukushima | 5 lavoratori toccano per errore acqua radioattiva

(Di venerdì 27 ottobre 2023) (Adnkronos) – Cinquedella centrale nucleare diin Giappone sono entrati in contatto percon, mentre pulivano l’impianto dei filtri. Due sono stati ricoverati. E’ quanto scrive l’Indipendent aggiungendo che tutti gli operai indossavano indumenti protettivi e maschere per coprire il viso. Nonostante la decontaminazione immediata i livelli di radiazioni non sono tornati al livello precedente in due, uno sui 20 anni e l’altro sulla quarantina, che sono stati ricoverati all’ospedale della città. Il 24 agosto è iniziato il rilascio di acque reflue da, un’operazione di durata decennale. Una scelta che ha creato numerose polemiche da parte dei pescatori die delle nazioni vicine, ...

