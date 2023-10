Impatto mancato tra un caccia cinese un B-52 americano Il comando Usa | è arrivato a meno di 3 metri video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 27 ottobre 2023) L’esercito statunitense ha accusato Pechino di condurre manovre “pericolose”, dopo che unha sfiorato adi treun bombardiere nel MarMeridionale. Nello stesso giorno in cui il ministro degli EsteriWang Yi ha dichiarato che Pechino vorrebbe “ridurre le incomprensioni”con gli Stati Uniti, ilindo-pacifico Usa ha reso noto in un comunicato che un“J-11” delle forze aeree del gigante asiatico si sarebbe avvicinato in maniera sospetta a un bombardiere “B-52”. Ildeltra ile il B-52 diffuso in Rete Ilha lamentato che il pilota ...