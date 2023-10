Il trading può essere una forma di ludopatia nascosta | perchè in Italia nessuno ne parla?

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Ilsui mercati finanziari è una pratica che può dare adrenalina e stimolare le persone, ma allo stesso momento può creare dipendenza proprio come droghe e gioco d’azzardo. Come avviene per ogni tipologia di dipendenza, che sia essa da sostanze stupefacenti, alcol o gioco d’azzardo, anche ilpuò costare caro a chi ne abusa, sia in termini sociali che economici. I sintomi della dipendenza da– ilove.itLa problematica deriva dall’assuefazione del sistema nervoso alla ricompensa o meno data dale di come questa possa diventare col tempo compulsiva e pericolosa. In questo articolo esploriamo le cause della dipendenza dal, i sintomi e come uscire dalla spirale discendente. Le tentazioni delCi sono molti modi per ...