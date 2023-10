Il sondino rettale per neonati | serve davvero | come si usa e quale acquistare?

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Nei primi mesi di vita del neonato a molti genitori si consiglia di avere sempre a portata di mano ilanti-colica, un tubicino in silicone dalla forma leggermente a trombetta, utile nel caso in cui il bambino risulti stitico e non riesca quindi a defecare normalmente, magari perché ha aria nello stomaco. A cosail? Ma soprattutto,si utilizza per far sì che le controindicazioni non superino i benefici? Cos’è unpere a cosa? Il, inserito con delicatezza e correttamente, permette all’aria presente nella pancia del bambino di uscire ed è utile,detto, anche in caso di stitichezza: in questo modo il ...