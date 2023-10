«Il quartier generale di Hamas sotto un ospedale di Gaza» L’accusa da Israele con le intercettazioni dei terroristi – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Il comando centrale disi trovae all’interno dell’Shifa diCity, il più grande della Striscia. Lo sostiene Daniel Hagari, portavoce militare dell’esercito israeliano. «gestisce la guerra dagli ospedali e usa i civili come scudi umani», ha attaccato il portavoce dell’Idf. Secondo Hagari, i membri disi muoverebbero attraverso «complessi» tunnel sotterranei che si trovanol’Shifa per organizzare gli attacchi contro. Va precisato che non si tratta dell’Al Ahli Arab, finito al centro di un rimpallo di accuse trae Tel Aviv dopo un’esplosione che il 17 ottobre scorso ha causato centinaia di vittime. Il portavoce dell’esercito di ...