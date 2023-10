Il programma Music per tutti | si torna al palco scoperto

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 27 ottobre 2023) ILPER. SIAL, I CONCERTI SERALI SARANNO GRATUITI PER CHIUNQUE ABBIA IL BIGLIETTO DEL FESTIVAL. Coloro che hanno acquistato il biglietto del concerto saranno rimborsati, avranno la prelazione di accesso, e in più riceveranno un abbonamento di 2 giorni per l’edizione 2024 di Lucca Comics & Games. L’areadiventa ancora più capiente. Lucca, 27 ottobre 2023.Tutte le attività delsi svolgeranno all’aperto, nella medesima area dov’era inizialmente prevista la LC>ent, ossia quel piazzale dove ilsi presentò 19 anni fa, ma completamente tirato a nuovo. Per motivi tecnici, purtroppo, non è stato ...