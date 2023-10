Il giovane calciatore sannita Cristian Cioffi convocato alle selezioni della Nazionale U15

Leggi su fremondoweb

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Comunicato Stampa IlItaliana U15 diretta da commissario tecnico Enrico Battisti, halapromessaufficiali per l’ingresso in squadra. Questa notizia giunge in seguitostraordinarie prestazioni che ilclasse 2009 ha offerto vestendo … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.