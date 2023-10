Il Genoa torna a vincere | 1-0 contro la Salernitana

(Di venerdì 27 ottobre 2023) GENOVA (ITALPRESS) – Ilto adopo un mese d’astinenza. Con lafinisce 1-0, decisiva la rete di Gudmundsson nel primo tempo: terzo successo stagionale e 11 punti in classifica, nel prossimo turno i liguri affronteranno la trasferta in casa del Cagliari mentre i campani affronteranno il Napoli. Solo 4 punti per i granata, ancora a secco di vittorie dopo dieci giornate.Gilardino ha deciso di mandare in campo Retegui, reduce da un problema al ginocchio, Inzaghi ha schierato Cabral e Candreva a supporto di Dia. L’inizio rabbioso da parte dei padroni di casa ha sorpreso i granata, nel giro di pochi minuti Ochoa ha cancellato il colpo di testa di Dragusin con un ottimo intervento sulla linea, poi il palo ha salvato il portiere messicano sulla zuccata di Badelj. Il primo tempo del Grifone è ...

L'esordio in campionato è arrivato alla partita contro il

Nella ripresa la traversa di Mazzocchi e nel finale il forcing della squadra di Filippo Inzaghi non ha dato frutti. Il Genoa torna alla vittoria dopo un mese, la Salernitana non ha finora vinto in ...In una partita dai diversi pali colpiti, ai padroni di casa è stato sufficiente il gol dell'islandese per portare a casa i tre punti ...