I sindacati dei bancari chiedono un aumento nel rinnovo contrattuale | grazie agli extraprofitti

(Di venerdì 27 ottobre 2023) I settori dei servizi ad alto valore aggiunto come banche e assicurazioni, insieme ovviamente al settore energetico, sono stati i soggetti economici che hanno tratto grande vantaggio dall’inflazione bellica. Dove sono andati a finire questi corposi extra-profitti? Non certo nelle casse dello Stato. Il governo Draghi prima, e ancora meno ora il governo Meloni, non sono stati in grado di realizzare un decente intervento fiscale per socializzare almeno una parte di queste entrate straordinarie. Una prima via seguita dalle imprese è stata quella di favorire gli interessi degli azionisti attraverso il riacquisto di azioni proprie. Riducendo il numero di azioni in circolazione, in maniera automatica e con minori tasse, gli azionisti incamerano consistenti aumenti del valore delle loro azioni. Ora si è giunti ai rinnovi contrattuali e anche l’era della grande moderazione sembra tramontata. A ...