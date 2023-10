Hockey ghiaccio | Asiago vince il derby contro Val Pusteria in ICE League Bolzano si impone in trasferta

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Il venerdì sera della stagione regolare dell’ICE2023-2024 regala spettacolo. Due le partite nelle quali le tre franchigie italiane erano coinvolte. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Iniziamo dalla pesantissima vittoria per 1-2 delin casa degli ungheresi del Fehervar. Grande prestazione delle “Foxes” che vanno subito avanti con Mantenuto, poi si fanno rimontare nella seconda frazione del match dalla rete di Stipsicz, salvo poi ritrovare la testa del match ancora con un Mantenuto scatenato. Poi ilfrae Val. I veneti colgono un’affermazione incredibilendosi in casa per 2-0 grazie alla doppietta griffata da Marchetti. Dopo una prima frazione terminata sullo 0-0,trova il modo di passare ...