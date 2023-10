Guerra ultime notizie Pesanti bombardamenti e incursioni dei tank a Gaza Israele | non è ancora l’invasione Assemblea Onu | non passa condanna di Hamas

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Nuova incursione israeliana più in profondità a, colpito un altro comandante di. Minaccia dal Mar Rosso: un aereo senza pilota è caduto in Egitto, secondo la radio militare di Tel Aviv sarebbe stato lanciato dallo Yemen o forse da una nave iraniana. Jet militari americani hanno attaccato in Siria: il raid contro militanti sostenuti dall’Iran. Il numero aggiornato degli ostaggi salito a 229. Secondo il ministero della Sanità disono ad oggi 7.326 le persone uccise adall’inizio del conflitto. Di queste 3.038 sono bambini. L’Ue invia altre 51 tonnellate di aiuti umanitari adopo che dieci camion sono entrati dal valico di Rafah con acqua, cibo e medicine.

L'esercito israeliano - ha aggiunto - sta facendo tutto il possibile per evitare perdite di civili, ma questa è "una", unache Hamas "ha iniziato". Per restare aggiornato sulle...

Guerra Israele-Hamas, esercito rafforza le operazioni di terra. LIVE Sky Tg24

Israele intensifica raid aerei e operazioni di terra. Raffica di razzi da Gaza. Bocciata risoluzione Onu di condanna ad ... Il Sole 24 ORE

Interrotte le connessioni Internet. Il comando di Hamas è sotto l'ospedale di Gaza' Israele: 'Civili come scudi umani'. La replica: 'Solo menzogne' (ANSA) ...L'Iran non ha alcun interesse a un allargamento della guerra in Medio Oriente, ma "il rischio di un suo coinvolgimento esiste e la 'linea rossa' per Teheran è l'eventuale decapitazione di Hamas", come ...