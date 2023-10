Grande Fratello | stop al doppio appuntamento settimanale | ecco da quando e in che giorno andrà in onda la puntata

Leggi su isaechia

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Grandi cambiamenti in arrivo nel palinsesto di Canale 5, soprattutto per quanto riguarda il. Partito ormai da un mese e mezzo, il reality show condotto come sempre da Alfonso Signorini sembra non aver del tutto conquistato i telespettatori che faticano ad appassionarsi alle vicissitudini dei concorrenti in Casa. I dati di ascolto infatti non stanno dando grandi soddisfazioni a Mediaset, nonostante lo show vada indue volte a settimana: il lunedì sera e il giovedì sera. In queste settimane infatti la nuova edizione delè andato incon il. Ma questo a quanto pareavanti fino alla fine del mese di Novembre. Dal mese di Dicembre ci saranno delle modifiche in casa Mediaset ...