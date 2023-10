GP Messico | FP1 | Albon a sandwich tra le due Red Bull

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Verstappen la certezza,la sorpresa. Questa l'estrema sintesi delle prove libere 1 del GP del, che ha visto i due ex compagni di squadra ai primi due posti della classifica. Terzo tempo ...

Questa l'estrema sintesi delle prove libere 1 del GP del, che ha visto i due ex compagni ... al comando al termine dellein 1'19"718 , con un sorprendente Albon alle sue spalle a soli 95 ...

Messico, a Verstappen le Libere 1. Leclerc 5° Sky Sport

LIVE Formula 1 GP Messico, prove libere in diretta: Verstappen vola ... Fanpage.it

CITTÀ DEL MESSICO - La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico ha visto Max Verstappen far segnare il miglior tempo. L'olandese della Red Bull ha chiuso in 1:19.718, scavando un sol ...Nella prima sessione di prove libere del GP del Messico il solito Max Verstappen (Red Bull) ha ottenuto la migliore prestazione in assoluto. Con il tempo di ...