Governo | fonti | ' su Sgarbi attesa Antitrust | se ha sbagliato per Meloni è fuori' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Giorgia non ha dubbi: se hadavvero,. E anche con un certo sollievo...". Cosìdi governo, all'Adnkronos, sul 'caso', oggi tornato al centro della scena per le parole della premier, che, da Bruxelles, sollecitata dai cronisti sulla vicenda, ha spiegato di non aver avuto modo di approfondire il caso, ma "so che il ministro Sangiuliano ha attivato l', aspettiamo le risposte dell'Autorità e poi valuteremo nel merito", le parole di