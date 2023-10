Gli autori Mondadori Libri

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 27 ottobre 2023) 27 ottobre 2023. Anche quest’anno non poteva mancare la presenza della casa editrice, che con le sue collane dedicate al fantastico ha portato in libreriae autrici come Jay Kristoff, ospite a Lucca Comics & Games 2022, Leight Bardugo e Cassandra Clare, protagoniste di due incontri online a Lucca Changes, ma senza dimenticare gli italiani Licia Troisi, con le saghe del Mondo Emerso, Dario Tonani, con la saga di Mondo9, e i più recenti Daniele Giannazzo, Tiffany Vecchietta e Michela Monti, Andrea Butini e Leonardo Patrignani. Ecco tutti gli incontri de a Lucca Comics & Games 2023: 1° novembre, ore 14:30: Doveva essere il nostro momento, panel presso il Salone del Vescovado con Eleonora C. Caruso, Licia Troisi e Francesca Tamburini. 2 novembre, ore 14:30: Donne, femministe e streghe: l’importanza di ...