Giugliano | chiude piscina comunale | nessun preavviso ai genitori | proteste all’esterno dell’impianto

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 27 ottobre 2023). Sorpresa amara per decine die i loro bambini che, questa sera, si sono recati presso la, presente nel quartiere Casacelle, in via Pigna, per le consuete lezioni di nuoto. Le portesportivo sono rimaste chiuse a causa di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.