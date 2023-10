Giroud e Jovic fatti fuori? Milan | ecco il nuovo bomber | pronti 40 milioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Ventisei gol nella scorsa stagione, già 13 in questa. Jonathan David sta segnando tanto con la maglia del Lilla e il, da tempo, è sulle sue tracce. I rossoneri stanno pensando a lui dato che faticano a trovare i gol davanti. Pioli al centro dell'attacco sta contando solo sul povero Oliver, che di anni ne ha 37 ed è uscito acciaccato dalla sfida contro il Psg. Un tantino eccessivo, ma purtroppo necessario se le alternative faticano a trovare il gol o sono al momento infortunate: Okafor è rimasto ao per un affaticamento e non è stato quindi convocato per la Champions, Lukasi è fermato durante il riscaldamento e per fortuna deiisti ha riscontrato solo un affaticamento (sarà comunque in forte dubbio contro il Napoli domenica sera al Maradona). David, ci vogliono ...