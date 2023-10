Genova | assorbenti gratis nei bagni a scuola | l’iniziativa degli studenti contro l’aumento dell’Iva

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Mentre in parlamento si litiga sull’educazione sessuale e a Palazzo Chigi si pensa di alzare l’Iva sui prodotti per l’igiene femminile, c’è chi si porta avanti. Al liceo classico e linguistico Colombo disono comparse da qualche giorno otto «tampon box» neifemminili.gratuiti di ogni tipo, messi a disposizione delle studentesse. «Il ciclo non è un lusso e glisono beni di prima necessità che lain qualche modo dovrebbe contribuire a fornire agli, ora più che mai considerando i nuovi aumenti in arrivo», racconta a la Repubblica Chiara Brocai, rappresentante d’istituto e studentessa del liceo classico. Il meccanismo messo a punto nellagenovese è semplice. «Prendine uno se ti serve, ma perché continui a ...

In risposta agli aumenti di prezzo previsti per i prodotti di igiene femminile, un liceo di Genova ha inaugurato otto "tampon box" nei bagni femminili, offrendo assorbenti gratuiti alle studentesse.