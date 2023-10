Genoa-Salernitana | Retegui esce all’intervallo | ancora problemi al ginocchio

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Di nuovofisici per Mateonel corso di. Già nel primo tempo l’attaccante oriundo italiano si era fatto male quando aveva calciato verso la porta cogliendo il palo ed era stato fasciato al, lo stesso che lo aveva costretto a uno stop di qualche settimana prima di rientrare proprio stasera al Ferraris., però, Gilardino ha dovuto operare il cambio con Ekuban perché la fitta per il bomber con la 19 era troppo importante. Nelle prossime ore ulteriori notizie sulle sue condizioni. SportFace.

Commenta per primo Prima gara della decima giornata di Serie A: di seguito tutti gli episodi arbitrali più controversi diMassa Di Iorio - Bercigli IV : Tremolada VAR: Mariani AVAR: Di Vuolo 43' - Sanzionato anche Bani e il suo giallo è di quelli pesanti: era diffidato infatti e ...

Genoa-Salernitana 1-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Di nuovo problemi fisici per Mateo Retegui nel corso di Genoa-Salernitana. Già nel primo tempo l’attaccante oriundo italiano si era fatto male quando aveva calciato verso la porta cogliendo il palo ed ...Ekuban entra per Retegui nel Genoa, nella Salernitana va dentro Sambia e Bohinen in campo per Bradaric e Candreva Genoa e Salernitana torneranno in campo a breve per l disputa del ...