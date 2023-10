Genoa | le pagelle di CM | è sempre Gudmund-show | ma Retegui preoccupa

), al 45'+7 st Bani M. (). Recupero: 0 pt, 6 st Assist: Pasalic Gol vittoria: Lookman Gol da fuori: - Gol dalla panchina: - Rigore causato: - Rigore parato/sbagliato: - I Migliori: ...

Genoa-Salernitana 1-0, pagelle: Gudmundsson decisivo, Sabelli inesauribile, Malinovsky in ombra GenovaToday

Pagelle Genoa-Salernitana: i voti, Gudmundsson decisivo, Retegui generoso, Dia rimandato OA Sport

L’anticipo del venerdì della Serie A si conclude con il successo del Genoa a Marassi sulla Salernitana. La squadra di Gilardino passa 1-0 grazie alla rete di Gudmundsson al minuto 35 del primo tempo.Ekuban entra per Retegui nel Genoa, nella Salernitana va dentro Sambia e Bohinen in campo per Bradaric e Candreva Genoa e Salernitana torneranno in campo a breve per l disputa del ...