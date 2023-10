Genoa | Gilardino | «Gara ben interpretata Retegui? Ecco come sta»

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Alberto, allenatore del, ha così parlato dopo il match giocato contro la Salernitana: le dichiarazioni Albertoha parlato a Dazn dopo-Salernitana. LE PAROLE – «I ragazzi hanno interpretato bene la. Abbiamo avuto tante occasioni ed è normale che se poi non chiudi la partita si complica. Abbiamo creato i presupposti anche nel secondo tempo per trovare un altro gol. In queste gare è normale che dobbiamo saper soffrire e tenere bottaabbiamo fatto bene oggi.? Mateo l’ho dovuto togliere perché ha sentito un’altra fitta sul tiro in cui ha preso il palo».

Primo match della decima giornata di Serie A. Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova si è giocato l'anticipo di- Salernitana, sfida tra le squadre degli ex Milan Inzaghi e, finito 1 - 0 per i padroni di casa. Domani si torna in campo per Sassuolo - Bologna, Lecce - Torino e Juventus - Verona. ...

Concreto, lascia a casa i consueti ghirigori che mandano in estasi i tifosi del Genoa Retegui 6 – Un palo colpito con ... a onor del vero non tutti così semplici da addomesticare) Allenatore Gilardino ...Nonostante non sia stata la loro migliore partita, il Genoa è riuscito a portare a casa i tre punti ... Dopo due ko di fila, i rossoblu superano 1-0 la Salernitana.