Gaza | Onu chiede tregua umanitaria Israele | “Giorno dell’infamia”

(Di venerdì 27 ottobre 2023) (Adnkronos) – L’Assemblea generale dell’Onuunaimmediata. Con 120 voti a favore, 14 contrari e 45 astensioni la risoluzione della Giordania è stata infatti adottata dall’Assemblea. Tra i paesi che hanno votato a favore della risoluzione c’è la Francia mentre l’Italia si è astenuta. Si sono astenuti anche tra gli altri Albania, Australia, Bulgaria, Canada, Danimarca, Grecia, Germania, Finlandia. Hanno votato controe Stati Uniti. “Oggi è unche passerà alla storia come il”, dice l’Ambasciatore diall’Onu, Gilad Erdan, commentando l’approvazione della risoluzione. “Secondo l’Onunon ha il diritto di difendersi”, sottolinea Gilad Erdan. “Non ci sono colloqui ...

di Mauro Evangelisti Turning point, dicono in diretta sul network israeliano I24News quando in Italia sono le 20. Punto di svolta della guerra. Da più di un’ora ...Sì alla risoluzione araba con 120 voti (tra cui Francia e Spagna), 45 astenuti (compresa Roma) e 14 no (guidati da Usa e Israele). Gli Stati Uniti: da noi niente linee rosse ...