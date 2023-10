Gaza | il racconto di una donna fuggita al sud | “Mischiamo l’acqua minerale con quella salata” Oxfam | “Fame usata come arma di guerra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 ottobre 2023) “Riceviamo mezzo litro o un litro di acqua al giorno, a testa. L’essere umano ha bisogno in media di 3 o 4 litri. Siamo costretti a mischiareconper far bere i nostri figli”. Lo racconta una giovanepalestinese di Beit Lahia, che insieme alla sua famiglia si è rifugiata in un liceo nel sud della Striscia di. “La situazione umanitaria è catastrofica. Sono passati 13 giorni dall’ultima volta che abbiamo potuto fare una doccia“. Il video lo ha diffuso, insieme all’appello urgente all’Onu e al governo italiano perché venga consentito l’ingresso di cibo, acqua, carburante e altri beni di prima necessità: “In questo momento la mancanza di cibo vienecontro i ...