Garcia può sorridere | buone notizie dalla seduta pomeridiana | Anguissa recuperato

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 27 ottobre 2023)del Napoli a Castel Volturno:totalmentee pronto per la sfida con il Milan. Nel pomeriggio al SSCN Konami Training Center, il Napoli ha compiuto passi importanti nella preparazione per la sfida contro il Milan in programma domenica allo Stadio Maradona. Una notizia eccellente per il tecnico azzurro Rudi: Zamboè tornato in squadra dopo essersi completamente ripreso. Dopo una fase iniziale di attivazione, la squadra ha concentrato il suo lavoro sulla tecnica di possesso palla e sulle tattiche di gioco sul campo 2. Successivamente, gli azzurri si sono trasferiti sul campo 1, dove hanno disputato una partita a campo ridotto, mostrando grande determinazione e ...