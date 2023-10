Garcia e Pioli | c'eravamo tanto odiati | in Napoli-Milan c'è in ballo anche il futuro

Tra gli indisponibili perJuan Jesus e Osimhen. Nel Milan ancora qualche indisponibile come Loftus - Cheek e Thiaw (squalificato). In difesapotrebbe affidarsi a Kalulu - Tomori, con ...

"Stai zitto, non sai perdere: sei un rosicone", perché tra Garcia e Pioli non corre buon sangue CalcioNapoli24

Pioli-Garcia non si salutano: 'Zitto rosicone'. Volarono parole grosse a Roma AreaNapoli.it

Domenica sera c'è Napoli-Milan, al Maradona i ragazzi di Garcia ospitano i rossoneri. Garcia dovrebbe confermare la formazione di Champions ...Salvatore Biazzo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Milan di questa stagione non può far paura come il Milan degli anni passati. Per me rischia ...