deve rincorrere, pareggia per il 2 - 2 e si porta avanti 5 - 3 e serve per il match. Giacomini non demorde, fa il contro - break. Tutto da rifare per, che si salva da 0 - 40 nell' ...

Gaio vince il derby con Giacomini: è in semifinale ad Ortisei SuperTennis

MET - Un software per incentivare gli agricoltori a produrre energia ... Met

Federico Gaio rimane l’ultima speranza azzurra allo Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol. La terza testa di serie del torneo altoatesino, ...Buona prestazione degli azzurri che vincono con i nomi meno attesi. Bene Darderi in Brasile, male Zeppieri e Nardi a Brest ...