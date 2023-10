Gaetano De Caro conquista i giudici e il pubblico di X Factor | “Il sogno continua”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 27 ottobre 2023) BARI – Tra i concorrenti di Xche compongono la squadra di Ambra Angiolini appare il nome diDedi Bari che, con i suoi 17 anni,e ilcon il brano di Mina “La mente torna”. L’artista passa così di diritto alla seconda puntata di Xche andrà in onda giovedì 2 novembre su Sky. “Dedico il mio percorso di Xa mio padre che è venuto a mancare pochi mesi fa, alle persone che mi seguono e soprattutto alla mia famiglia”, dichiara, che abbiamo già visto in molte tappe del contest “Promuovi la tua musica” a Torino, al Teatro Provvidenza, il tour itinerante a favore della musica emergente nei teatri d’Italia ideato e prodotto da Fanya Di Croce. Il format è noto in tutta Italia ...