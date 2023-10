Fusaro | “Se non si premia il merito vanno avanti i parassiti”

Leggi su fattidipaese

(Di venerdì 27 ottobre 2023) “In Italia la situazione è surreale se si critica il concetto di. Una società in cui non siilè una società in cui. Ripartire dalè una questione fondamentale, potrebbe essere un modo per superare l’empasse della politica italiana divisa in sterile dicotomia tra destra e sinistra che in realtà condividono tutto, anche la scarsa valorizzazione del. Mi ritengo già imbarcato nel Movimentocrazia Italia, condivido tutto di questo progetto, anche il favorire il dialogo tra forze politiche diverse”. Così Diego, intervenendo dal palco del 5° Congresso Nazionale “crazia Italia” in corso al Teatro Manzoni di Roma. ...