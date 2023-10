FOTO Benevento chiede la pace in Medio Oriente | in tanti in piazza contro la guerra

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl mondo dell’associazionismo cattolico, la Cgil, il mondo ambientalista, alcune associazioni di volontariato si sono ritrovate nel pomeriggio davanti al Palazzo del Governo per un presidio di. La manifestazione, che ha avuto una valenza nazionale essendosi svolta in tutta Italia ha voluto testimoniare una forte identità pacifista volta a reclamare la fine delle ostilità tra Israele e la Palestina, attualmente in corso dopo il raid di Hamas del 7 ottobre scorso ai danni di alcuni insediamenti ebraici. La richiesta di unache appare francamente in questo momento assai ardua da realizzare ed il terribile numero di morti di civili inermi da ambo le parti, impone a tante sensibilità di reclamare quello che sembra impossibile da raggiungere. La manifestazione beneventana, diversamente da quanto avvenuto in gran parte ...