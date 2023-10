Fondartigianato | oltre 9 milioni per riqualificare lavoratori in cassa integrazione

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 27 ottobre 2023) ROMA – Mantenere le competenze acquisite nel corso della vita professionale è fondamentale per idestinatari di trattamenti disalariale. Altrettanto importante è garantir loro processi finalizzati alla riqualificazione professionale e percorsi formativi ad hoc. Con questi obiettiviha messo sul piattodi euro (9.280.630 per l’esattezza). L’intervento segue di pochi mesi l’Invito 1/2023 lanciato a luglio, quando il Fondo interprofessionale, primo in Italia e costituito da Casartigiani, CLAAI, CNA, Confartigianato, Cgil, Cisl e Uil, ha stanziato 22di euro. L’invito – così viene definito il finanziamento – è stato lanciato oggi, venerdì 27 ottobre, ed è rivolto a tutti iaderenti al Fondo che si ...