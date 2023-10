Fisco | Cataldi Giovani commercialisti | “ora riflessione su riscossione | no regole rigide”

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 27 ottobre 2023) (Adnkronos) – “Accogliamo con favore la smentita, da parte del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, circa l’introduzione della disposizione che avrebbe dato la possibilità all’Agenzia delle Entrate –di accedere in maniera diretta ai conti correnti dei contribuenti, con la finalità di velocizzare le procedure didei tributi. Norma che risultava dal testo in bozza per la Legge di Bilancio 2024 e che aveva lo scopo di far verificare preventivamente le giacenze dei conti, rendendo più efficiente l’attuazione dei pignoramenti”. Così Francesco, presidente dell’Unione nazionaledottoried esperti contabili (Ungdcec), commenta, con Adnkronos/Labitalia, il dietrofront del governo sull'accesso diretto ai conti correnti per velocizzare la ...