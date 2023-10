Firenze | sputi contro la sinagoga e insulti agli ebrei | denunciato un italiano di 57 anni

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Ha aperto il finestrino dell’auto e ha sputato in direzione della, poi ha pronunciatoall’indirizzo all’indirizzo dei credenti di religione ebraica: l’autore, un cittadinodi 57, è statoper offese a una confessione religiosa. L’uomo è statoL’episodio risale a mercoledì 25 ottobre quando, in mattinata, il 57enne stava transitando con la propria vettura lungo via Farini dove si è all’improvviso fermato ed ha cominciato a sputare verso lae poi a inveire con offese nei confronti degli. L’uomo è stato notato dai militari di vigilanza al luogo di culto ebraico ed è stato individuato dai militari del nucleo radiomobile anche grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona. Ora sarà ...

E' stato sorpreso a sputare verso la Sinagoga ebraica di Firenze, mentre passava in auto lungo via Farini. Si tratta di un 57enne di nazionalità italiana. Ha sputato verso il luogo di culto, pronuncia ...