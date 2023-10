Fiorentina | rientra in gruppo Yerry Mina A disposizione co la Juve?

... Giuntoli incontra l'agente di Chiesa: rinnovo in vista Tra questi calciatori, sicuramente,... Sul tavolo c'è il contratto dell'ex, che al momento è legato alla Juve con un accordo ...

Fiorentina, Castrovilli: "Il mio recupero sta andando bene, ecco quando rientro" / VIDEO FirenzeToday

Fiorentina, Castrovilli: "Rientro programmato per metà gennaio. Speriamo bene" TUTTO mercato WEB

Il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina si concentra sulla grande vittoria in termini di risultato della Fiorentina contro il Cukaricki. Una vittoria che, però, è stata parzialmente ..."Via Fiorentina non è una strada dove tenere parcheggiata immobile ... Per esempio, da metà pomeriggio la coda di auto che rientra dal centro città aumenta e tante persone evitano di fermarsi nei ...