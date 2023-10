Due auto si sono scontrate fra Caldine e Pian di Mugnone. Ripercussioni anche sulla viabilità secondaria

Fiesole, scontro frontale sulla Faentina: traffico in tilt LA NAZIONE

Fiesole (Firenze), 27 ottobre 2023- Incidente stradale sulla via Faentina fra Caldine e Pian di Mugnone. Due veicoli che viaggiavano in senso opposto si sono scontrati frontalmente nella strettoia ...