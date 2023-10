Femminicidio Saman Abbas | i giudici sul fratello testimone | “Andava indagato” Così le sue dichiarazioni sono diventate inutilizzabili

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Ildie teste chiave nel processo in cuiimputati i genitori, uno zio e due cugini,nell’ambito del procedimento per l’omicidio della sorella. Anche per “assicurargli le garanzie” previste dalla legge. Il giovane A.H. – che indichiamo con le iniziali perché minorenne all’epoca dei fatti –come gli altri familiari, poi finiti a processo per la morte della 18enne pakistana di Novellara, uccisa dopo essersi opposta a un matrimonio forzato. Emerge anche questo nell’ordinanza con cui i magistrati della Corte d’assise di Reggio Emilia hanno dichiarato l’tà delledel giovane. I, nel testo di nove pagine, elencano una ...