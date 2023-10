FC 24 Centurions | su Ultimate Team tornano i centurioni!

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Tramite il sito ufficiale EA Sports ha confermato i nomi di alcune delle prossime promo in arrivo su: dopo i Trailblazers sarà infatti il turno dei, Centurioni nella versione italiana. Il 25 ottobre la schermata di avvio di UT ha di fatto confermato che la nuova campagna prenderà il via venerdì 27 ottobre! Riportiamo quella che fu la descrizione dell’evento lo scorso anno, quando per la prima volta tale campagna venne resa disponibile su FUT “La forma passa, la classe resta. Un Centurione lo sa bene. Questi nomi sono fissi tra i titolari e danno sempre il 100% per portare a casa il risultato di settimana in settimana. Ogni oggetto giocatore aggiornato celebra la longevità calcistica di un Centurione, traducendo le sue 100 e passa presenze (e a volte più di 100 gol, assist o reti inviolate) in un ...

A whole new raft of incredible player items have been added to EA FC 24, with the Centurions promo arriving to Ultimate Team this evening.The EA FC 24 Centurions Team 1 squad is now available in Ultimate Team as EA Sports continues to release incredible special player items in promo squads ...